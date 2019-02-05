Son Dakika Haberleri: Koçoğlu'ndan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Koçoğlu'ndan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

1 saat önce

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Koçoğlu'ndan Kaymakam Koşal'a Ziyaret, System.String[]
Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Koçoğlu, ziyaretinde Kaymakam Koşal'a, ilçede kanser konusunda yapılan bilgilendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Koşal, Sağlık Müdürü Koçoğlu'na teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Kanserde erken teşhis çok önemli. Ancak bu konularda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gerekir. Bu amaçla iş yerleri dahil, düzenlenecek eğitim seminerleri ile kanserde erken teşhisin önemini anlatmamız gerekir. Hatta köy iken mahalleye dönüşen grup mahallelerde, çevre mahallelerdeki vatandaşların da katılımı ile seminer düzenleyelim. Sonuçta kanserde ne kadar erken tanı konursa, ne kadar farkında olursak ve ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar faydalı ve başarılı oluruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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