KoçSistem'e 5 kategoride birincilik ödülü - Son Dakika

KoçSistem, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması'nda Türkiye'nin "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" kategorisinde pazar liderliğini sürdürdü.

KoçSistem açıklamasına göre, Türkiye'nin en değerli markalarının dijital dönüşüm ortağı olan KoçSistem, "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisi ile birlikte "Donanım", "Hizmet-Kurulum Bakım Destek Hizmeti", "Hizmet-Barındırma Yönetim Hizmeti" ve "Bilişim Plus-Yapay Zeka" kategorileri olmak üzere toplam 5 kategoride birincilik ödülüne layık görülürken, ödülleri Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "Bilişim 500, şirketimiz KoçSistem'i ana kategorimizde bu yıl da lider ilan ederek bizleri bir kez daha gururlandırdı. 'Bilişim durursa hayat durur' bilinci ve sorumluluğuyla evinde, ofiste, sahada, müşteri lokasyonlarında özveri ile çalışan tüm KoçSistem çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine bu birbirinden kıymetli ödülleri ithaf ediyorum. Bu yolculukta bizlere güven duyan, heyecanımızı paylaşan, inancımızı perçinleyen değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.