Son Dakika Haberleri: Koçsistem ve koçdigital stevie'den 11 ödül kazandı
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Koçsistem ve koçdigital stevie'den 11 ödül kazandı

3 saat önce

KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

Koçsistem ve koçdigital stevie'den 11 ödül kazandı, System.String[]

KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "KoçSistem ve KoçDigital'ın, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde gösterdiği bu önemli performans bizleri son derece onurlandırırken, daha iyisini yapmayı hedefleyen tüm çalışma arkadaşlarımız için de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. 2018'de 6 adet; bu yıl ise 11 adet aldığımız dünyaca saygın Stevie Uluslararası İş Ödülleri bizlere Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkılarımız ve liderliğimiz itibarıyla çok doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz" dedi.

- İstanbul

Akarca, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:05 Kaynak: DHA
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