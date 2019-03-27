Koçsistem ve Samsung'tan Bölgesel Stratejik İş Ortaklığı İmzası!

Stratejik iş ortaklığı kapsamında mobil cihazlar iş çözümleri ile donatılırken, KoçSistem'in kendi veri merkezlerinde kurulan güvenlik hizmeti ve cihaz yönetimi ile müşterilerin ihtiyaçları uçtan uca çözülecek.

SEUL - Türkiye'nin lider markalarına dijitalleşme çözümleri sunan KoçSistem ile dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics, yeni bir stratejik iş ortaklığı anlaşmasına imza attı. KoçSistem ve Samsung Electronics arasında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen imza törenine, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci ile Samsung Electronics Dünya Başkan Yardımcısı GilJae Park, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Samsung Electronics B2B Ürün Grup Global Başkanı Jongshin Kim, ile Samsung Electronics Mobil B2B MEA Başkanı Byoung Gil Choi katıldı.

UÇTAN UCA DİJİTAL HİZMETLER

Yapılan anlaşmaya göre; KoçSistem, Samsung mobil cihaz ailesinde yer alan akıllı telefon, tablet ve giyilebilir diğer mobil cihazları kapsayacak şekilde Samsung'un Türkiye'de ve yakın coğrafyada çözüm ve cihaz yönetimini bir arada sunan stratejik iş ortağı oldu.

Buna göre, KoçSistem, mobil donanım temin etmenin yanı sıra, kurumların Samsung mobil cihazlara yenilikçi dijital iş çözümleri entegre edebilmelerine de olanak sağlayacak. Böylelikle KoçSistem, Samsung cihaz temini ile birlikte kurumlara donanımdan, yazılım entegrasyonuna; cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde uçtan uca hizmet verecek.

TAMER HAŞİMOĞLU: "MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINI YAZILIM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİMİZLE TÜM MOBİL PLATFORMLARDA KARŞILAYACAĞIZ"

Yenilikçi Samsung mobil teknolojilerini, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları özel çözümlerle buluşturarak sunacaklarını belirten Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu; "Bugün, sadece ülkemiz için değil, uluslararası teknoloji ekosistemine ilham vermiş; bilgi işlem teknolojileri ihracında önde gelen ülkelerden biri olan Güney Kore'de böylesi anlamlı bir anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Bu stratejik iş ortaklığının bir yansıması olarak, KoçSistem'in hizmet verdiği tüm şirketler bir yandan KoçSistem'den yazılım ve güvenlik hizmeti alabilecek, diğer yandan kendi yazılımlarını dünyanın son teknolojilerini sunan Samsung mobil cihazları ile de entegre edebilecek.

Bu anlaşma Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için de önemli bir fırsat olacak. KoçSistem desteğinde nesnelerin interneti, ileri analitik, güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştiren girişimcilik platformumuz Techsquare ve Samsung'un start-up ekosistemindeki girişimcilerin geliştirdikleri yenilikçi mobil çözümleri de öncelikli olarak müşterilerimizle buluşturacağız. Böylece, yerli akıl ve global ağdan beslenen güçlü bir ekosistemde ülkemizin ve kurumlarımızın dijitalleşme hızına hız katacağız" dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim ise imza töreninde yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Samsung olarak 'Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir' vizyonu çerçevesinde en gelişmiş teknolojileri tüketicilere sunuyoruz. KoçSistem ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık sayesinde, sektöründe öncü konumda olan değer odaklı çözümlerimizi kurumsal müşterilere sunuyor olacağız. Samsung Electronics olarak uzun yıllardır Türkiye'nin dijitalleşme ajandasına olumlu katkıda bulunuyoruz. KoçSistem ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklığın bu katkıyı bir üst seviyeye çıkartacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz."