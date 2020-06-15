Koçtaş 100. mağazasını açtı - Son Dakika

Koçtaş 100. mağazasını açtı

Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli formatı kapsamında 61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale'de açtı ve toplam mağaza sayısını 100'e çıkarmış oldu.

Koçtaş 100. mağazasını açtı, System.String[]

Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli formatı kapsamında 61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale'de açtı ve toplam mağaza sayısını 100'e çıkarmış oldu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş'ın çoklu kanal yapılanmasının kılcal damarlarının Koçtaş Fix mağazaları olduğunu belirtti.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sürecinde Koçtaş Fix mağazalarımızın önemini çok iyi anladık. Evinden fazla uzaklaşmak istemeyen, toplu taşımaya binmeyi tercih etmeyen tüketicilerin acil ve temel, ustalarımızın ise tüm ihtiyaçlarını mahallelerde uygun fiyatlarla karşılıyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızda, en çok satan 5 bin ürünümüz yer alıyor. Ayrıca müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri 100 bine yakın ürünü ister evlerine ister ücretsiz nakliye opsiyonuyla en yakın mağazamıza teslim edebiliyoruz.

Aynı zamanda müşterilerimizin mahallesindeki Koçtaş Fix mağazalarımız iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Hayatın yeni normale döndüğü bu dönemde, mağazalarımızda uyguladığımız Sıfır Tolerans ilkelerimizle müşterilerimiz tüm hijyen ve temizlik önlemleri alınmış olarak güvenle alışveriş yapabiliyor. Tüm mağazalarımızda olduğu gibi Koçtaş Fix mağazalarımızda da bu kuralları esnetmeden titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

"2024 hedefimizi koruyoruz, 400 mağazaya ulaşacağız"

Koçtaş olarak büyüme stratejilerini her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Koçtaş Fix, büyümemizin lokomotifi konumunda. 2019 yılında büyük bir atak yaptık ve hız kesmeden büyüme yolculuğumuza devam ettik. Özellikle bu süreçte Koçtaş Fix mağazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu kapsamda 5 yıllık hedefimizi korumaya karar verdik. 2024 yılı sonunda 6 coğrafi bölge, 47 ilde, 400 mağaza sayısı ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin saha çalışanımız ile müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"100. mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz"

Çoklu kanal stratejisinin en önemli bacaklarından birinin Koçtaş Fix mağazaları olduğunun altını çizen Kılıçoğlu şunları ifade etti:

"Çoklu kanallardaki yetkinliklerimiz, Türkiye'de yayıldığımız Koçtaş Fix mağazalarımız ile artıyor. 2019 yılı, hızlı büyüme sürecine start verdiğimiz ve ilklerin yaşandığı bir yıldı. Bu kapsamda mağaza açma sürecini tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirerek, her hafta 1, bazen 2 mağaza açma hızına ulaştık. İstanbul'da başlayan Koçtaş Fix yolculuğumuz Karadeniz'den Trakya'ya uzandı. Müşterimize artık çok daha yakınız. Bugün itibariyle büyük format mağazalarımızla birlikte toplam 100. mağazamızı açmış olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Mağazalarımızın yeniden hizmete açılışıyla birlikte, hem büyük formatlı mağazalarımızda hem de Koçtaş Fix'lerde müşterilerimizden tahmin etmediğimiz oranda bir ilgi gördük. Sıfır Tolerans ilkelerimiz kapsamında, mağaza içinde bulunabilecek maksimum kişi sayısı uygulaması neticesinde mağaza önünde de kuyruklar oluşuyor. Tüm müşterilerimiz bütün kurallara son derece saygı gösteriyor; sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek mağaza önünde sırasının gelmesini bekliyor. Bu dönemde Koçtaş markası ve güvenini en üst düzey hijyen ve güvenlik önlemleriyle mahallelere taşımaya devam edeceğiz."

Koronavirüs, Çanakkale, Koçtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koçtaş 100. mağazasını açtı - Son Dakika

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