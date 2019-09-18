Son Dakika Haberleri: Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak
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Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak

35 dakika önce

Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor.

Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak, System.String[]

Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor. Şirketin dijital satış kanalları önümüzdeki yıl en çok ciro yapan Kartal mağazasını geçerek birinci olacak.

Kartal, Koçtaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:35 
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