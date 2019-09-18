Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak
35 dakika önce
Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor.
Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor. Şirketin dijital satış kanalları önümüzdeki yıl en çok ciro yapan Kartal mağazasını geçerek birinci olacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:35
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