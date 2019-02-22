Son Dakika Haberleri: Koçtaş'a Gelenler 4 Alıyor, 3 Ödüyor

Koçtaş'a Gelenler 4 Alıyor, 3 Ödüyor

1 saat önce

Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenler Koçtaş'a gelerek 4 ürün alıyor, 3 ürün için ödeme yapıyor.

Koçtaş'a Gelenler 4 Alıyor, 3 Ödüyor, System.String[]
Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenler Koçtaş'a gelerek 4 ürün alıyor, 3 ürün için ödeme yapıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş kartlılara özel "4 Al 3 Öde" kampanyasından yararlanmak isteyenlerin Koçtaş mağazalarına uğramaları ya da "koctas.com.tr"yi ziyaret etmeleri gerekiyor.

Koçtaş'ta yer alan banyo, mutfak, mobilya, dekorasyon, el aletleri, aydınlatma veya bahçe dahil tüm kategorilerde on bini aşkın üründe geçerli olan kampanya ile yaşam alanlarına yenilik katarken tasarruf etmek mümkün oluyor.

"4 Al 3 Öde" fırsatından faydalanarak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler, "koctas.com.tr" üzerinden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından da yararlanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Koçtaş, Güncel
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