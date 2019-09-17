Koçtaş dijitalleşerek büyüyor

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, "Koçtaş.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiokslar dahil dijital kanallarımız, şu an Koçtaş'ın toplam cirosu içinde ikinci büyük mağazası konumunda. 2020 yılında geldiğimizde dijital kanallarımızın ciro bazında birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz." dedi.

Özpamukçu, Koçtaş'ın dijital dönüşüm sürecine ilişkin Koçtaş Kampüs'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Koçtaş'ın yılda 11, 12 milyon müşteriye hizmet verdiğini belirterek, her zaman en iyi hizmeti hedeflemek gerektiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin bu hizmeti oluşturma anlamında çok değerli olduğuna işaret eden Özpamukçu, 30 yaşın altındaki vatandaşların çağın getirdiği şeylere çok daha açık olduğunu söyledi.

Özpamukçu, dijitalleşmenin artık bir realite olduğunu, yapay zeka uygulamalarının büyük bir önem teşkil ettiğini vurgulayarak, "Koçtaş olarak bu dijital dönüşümde örnek gösterilen şirketlerden biriyiz. Koçtaş yıllık ortalama 40 milyon TL'lik yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl dijitalleşme yolculuğunda bilgi teknolojilerine toplam yatırımımızın yüzde 40'ı gibi oldukça büyük bir oran ayırdık." diye konuştu.

Koçtaş Kartlı toplam müşteri sayılarının 8,8 milyon olduğunu aktaran Özpamukçu, "2019 yılı başından bugüne kadar 325 bin yeni müşterimizi Koçtaş Kartlı yaptık. Gerçekleşen ciromuzun yaklaşık yüzde 90'ı Koçtaş Kart ile yapıldı." dedi.

Mağaza kafelerini yenilediklerini, ücretsiz Wi-Fi hizmetini de Koçtaş'ın tüm müşterilerine sunduğunu aktaran Özpamukçu, "Koçtaş.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiokslar dahil dijital kanallarımız, şu an Koçtaş'ın toplam cirosu içinde ikinci büyük mağazası konumunda. 2020 yılında geldiğimizde dijital kanallarımızın ciro bazında birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Özpamukçu, 2024'te 6 bölgede, 47 ilde, 440'a yakın mağaza ve 5 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Önümüzdeki çeyrekte perakendede toparlanma olacağını öngörüyorum"

Aynı zamanda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özpamukçu, perakendedeki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Perakendede hacimler enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda perakendesi enflasyonu yakalamış gibi duruyor, kozmetik tarafı enflasyonu yakalayıp bir miktar üzerine çıktı, bizim tarafta enflasyonu yakalamama gibi durum var. Burada da bir miktar hacim düşüklüğü gözüküyor. Önümüzdeki çeyrekte toparlanma olacağını öngörüyorum. Koçtaş büyüme gösterdi, enflasyonun bir parça altında kaldı ama önemli büyüme gösterdi, dijital kanallarımızın büyük etkisi oldu. Bu büyümeyi gösterirken ziyaretçi sayılarının azaldığını, ama gelen müşterinin daha fazla alışverişe döndüğünü gördüğümüz bir yıl, sepetlerin enflasyonun biraz altında büyüdüğünü görüyoruz. Bu aydan itibaren müşteri sayısında toparlanma sinyallerini alıyoruz."

Özpamukçu, 2019 yılında önceliklerinden birinin geçen yıl da olduğu gibi ustalar olduğunu ifade ederek, 2019 yılı sonunda ustaların satışlar içindeki payının yüzde 5, 2024 sonunda ise yüzde 10 olmasını hedeflediklerini söyledi.

Mağazadan ürün çalınma vakalarının olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özpamukçu, "Çalıntı ürün olayları Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre daha az oluyor." dedi.

- "Koctas.com.tr'ye yıl boyunca tekil ziyaretçi sayısı 24,5 milyon oldu"

Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip ise Koçtaş'ın, müşteri davranışları üzerine yaptığı analizlerden çok faydalı dönüşler alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu analizlerden elde ettiğimiz veriler ışığında Facebook, Google ve Oracle'da dünya çapında başarılı vakalar elde ettik. Kasım-Aralık 2018'de yaptığımız Facebook kampanyalarımız ile etkileşime geçen müşterilerimiz ve aynı tarihlerde dijitalden ve mağazadan alışveriş yapan Koçtaş Kartlı müşterilerimizin analizini yaptık. Sonuçlara baktığımızda, yaptığımız reklam yatırımının 60 katı ciro elde ettiğimizi gördük.

Bu cironun yüzde 70'i mağazalarımızdan yüzde 30'u ise online satış kanallarımızdan gerçekleşti. Bu kampanyamızla, Facebook'un dünya çapında Türkiye'den yayınlanan ilk ve tek başarı hikayesi olduk. Facebook'a çok benzer bir çalışmayı da Google ile gerçekleştirdik. Oracle ile yaptığımız iş birliği sayesinde Facebook ve Instagram'da farklı görsellerle tekrar hedefledik. Sonuç olarak reklam yatırımımızın 19 katı gelir elde ettik."

Darip, 31 Ağustos itibarıyla koctas.com.tr yıl boyunca tekil ziyaretçi sayısının 24,5 milyon olduğunu aktararak, "Koçtaş uygulamasını indirenlerin sayısı 300 bin olarak gerçekleşti. Hızlı sipariş ekranlarımız kiosklar ilk 8 ayda yüzde 243 büyürken, koctas.com.tr ve Koçtaş uygulaması ise ilk 8 ayda yüzde 115'lik bir büyüme gösterdi." ifadelerini kullandı.

- "Fişsiz iade, Ustabilir mobil uygulaması, ücretsiz Wi-Fi gibi teknolojileri hayata geçirdik"

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın da milyonlarca müşteri ve işlemin söz konusu olduğu bir dünyada tüm bu işlemleri insan gücüyle yapmanın mümkün olmadığını, bu noktada yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin devreye girdiğini söyledi.

Taşkın, Koçtaş olarak sektörün lideri olduklarını belirterek, Koçtaş'ı dijital iş platformuna dönüştürdüklerini, müşteriler için çoklu kanal altyapısı, fişsiz iade, Ustabilir mobil uygulaması, ücretsiz Wi-Fi gibi teknolojileri hayata geçirdiklerini dile getirdi.