Koçtaş Fix mağazalarında kampanya - Son Dakika
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Koçtaş Fix mağazalarında kampanya

30.03.2022 15:31
Koçtaş Fix mağazalarında kampanya

Koçtaş'ın mahalleli formatı olan Koçtaş Fix mağazalarında kazandıran kampanya başlıyor.

Koçtaş'ın mahalleli formatı olan Koçtaş Fix mağazalarında kazandıran kampanya başlıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Koçtaş Kart ve Usta Kart sahipleri tek seferde yapılan her 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL, 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise 125 TL puan kazanıyor.

1-18 Nisan'da geçerli olacak kampanyada kazanılan puanlar ise 2 Mayıs'a kadar tüm Koçtaş Fix mağazalarında kullanılabilecek.

Banyo, mutfak, bahçe, mobilya ve el aletleri gibi birçok kategoride yüzlerce üründe geçerli olacak kampanyadan yararlanarak yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenler en yakın Koçtaş Fix mağazasını ziyaret edebiliyor.

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Türk Lirası, Koçtaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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