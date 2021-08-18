Koçtaş, ihtiyaç sahibi okulların "yanı başında"

Koçtaş, "Yanı Başında" programı ile öğrencilerin daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarının yenilenmesine katkıda bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, program aracılığıyla ihtiyaç sahibi okulların iç cephelerinin yenilenmesi için boya ve boyacı malzemeleri desteği sağlıyor.

Koçtaş, geçen yıl 7 okula iç cephe boyası ve boyacı malzemeleri desteği verdi. 2021 yılında ise Polisan Kansai Boya ve İzmir Fırça sponsorluğunda bugüne kadar Kırıkkale, Adana, Mardin, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ, İstanbul, Hatay, Samsun, Zonguldak, Şanlıurfa, Aydın, Düzce, Manisa, Balıkesir, Yozgat ve Bursa'da yer alan 22 okulun yenilenmesine katkıda bulundu. Koçtaş, 2021 sonuna kadar 25. yılı kapsamında toplam 25 okulun "Yanı Başında" olacak.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip, programın iç cephe boya sponsoru Polisan Kansai Boya'nın Genel Müdürü Cemal Drahor, Polisan Kansai Boya Pazarlama ve Kanal Strateji Direktörü Nur Azade Yazgan ve boyacı malzemeleri sponsoru İzmir Fırça'nın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da yenilenen okullardan Muhittin Üstündağ İlkokulu'nu ziyaret etti.

"Yanı Başında programımızı ara vermeden sürdüreceğiz"

Açıklamada Muhittin Üstündağ İlkokulu'nu ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmeye yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş'ın insana ve topluma değer katma misyonuyla çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş olarak eğitim alanında verdiğimiz destekleri tek bir çatı altında topladık ve geçtiğimiz yıl 'Yanı Başında' programımızı başlattık. Bugün ziyaretimiz sırasında da gördüğümüz gibi, öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle programımızın daha çok okula ulaşması için bizi destekleyen ve bugün ziyaretimizde de bize eşlik eden Polisan Kansai Boya ve İzmir Fırça temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Koçtaş'ın en büyük gücü olan çalışanlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi okulları belirliyoruz. Mağazalarda oluşturduğumuz ekipler, bölgelerindeki ihtiyaç sahibi okulları tespit ediyor ve bu okullara gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ihtiyaç analizlerini yapıyorlar. Böylesine önemli bir projede çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilerlemenin gururunu yaşıyor, bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde daha çok ihtiyaç sahibi okula ulaşmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederek Yanı Başında programımızı ara vermeden sürdüreceğiz."