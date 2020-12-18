Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül - Son Dakika

Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül

18.12.2020 15:43
Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına

Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde 2 ödüle birden layık görüldü.

Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde 2 ödüle birden layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu kategorisinde "Ustabilir" uygulaması ile birincilik ödülünün, "Self-Servis Cepte Ödeme" platformu ile ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ustabilir uygulaması daha önce de pazarlama teknolojilerinin en başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği "MarTech Awards"da "Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde ödüllendirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın, 2018 yılı içerisinde hayata geçirdikleri "Ustabilir" mobil uygulaması sayesinde evinde yaptıracağı tadilat için güvenilir bir usta ihtiyacı duyanlar ile ustalar arasında tamamen ücretsiz bir köprü oluşturduklarını ifade etti.

"Ustabilir uygulamamızda 10 bine yakın usta bulunuyor"

Bu uygulamayı bir adım ileri taşıyarak "ustabilir.com"u da geçen aylarda hizmete açtıklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Böylece daha fazla müşterimize ulaşma imkanımız oldu. Ustabilir'de kullanıcılar; ihtiyaç duyulan hizmet için, seçili bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika, puan ve referans işleri üzerinden değerlendirebiliyor. Ustalar ise uygulama üzerinden kendilerine profil sayfalarını oluşturup, müşteri ağını genişletebiliyor ve Koçtaş'ın kendilerine sunduğu ek avantajlardan yararlanabiliyor. Son 1 yılda 2 bin 330 yeni usta üyemiz ile birlikte şu an Ustabilir uygulamamızda onaylı 10 bine yakın usta bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

Yenilikçi ödeme bakış açısı ile geliştirdiğimiz Self-Servis Cepte Ödeme platformu sayesinde müşterilerimize alışverişlerinde temassız ve hızlı ödeme fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz, bu platform ile herhangi bir ödeme noktasına ihtiyaç duymadan, temassız ve güvenli olarak kendi cep telefonları üzerinden ödemelerini gerçekleştirip satın alma sürecini tamamlayabiliyorlar. Pandemi döneminde sağladığımız bu temassız ödeme hizmeti, perakende sektöründe de örnek bir dijital dönüşüm projesi oldu."

Araştırma Geliştirme, Serkan Taşkın, Dönüşüm, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına 'Dijital Dönüşüm Zirvesi'nden iki ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto         
14:36
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira         
12:33
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 15:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei