Son Dakika Haberleri: Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu
Son Dakika Ekonomi Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu

6 saat önce

Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisinin yılbaşı konseptinde hazırlanan yeni sayısı okuyucularla buluştu.

Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu, System.String[]

Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisinin yılbaşı konseptinde hazırlanan yeni sayısı okuyucularla buluştu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ın Yaşayan Evler yılbaşı dergisine koctas.com.tr'den, Koçtaş mobil uygulamasından ve Dergilik uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.

Evleri yılbaşı kutlamalarına hazırlamak için güzel fikirlere, keyifli yılbaşı sofraları hazırlamanın püf noktalarına ve çeşit çeşit hediye önerilerine Yaşayan Evler yılbaşı dergisinden ulaşmak mümkün. Dergide, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirerek yeni yıl hazırlıkları yapmak isteyenler için de "kendin yap" önerileri yer alıyor.

Dergide, farklı boy ve çeşitlerde yılbaşı ağaçları, birbirinden güzel ve çarpıcı renklerde yılbaşı süslerinin yanı sıra yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı başta olmak üzere altın, şampanya, gümüş, beyaz, mavi ve pembe renklerde süslemelerden oluşturulan konsept öneriler ve birçok güzel fikir bulunuyor.

Yılbaşı ağacı, duvar, pencere ya da evin istenilen köşesine ışıl ışıl yılbaşı coşkusu taşımak isteyenler, Koçtaş'ta bulunan farklı çeşit ve renklerde aydınlatmaları inceleyebilecek.

Bu yılın yeniliklerinden yılbaşı figürlü projektörler de 5 farklı desen seçeneği ile ister evlerin içinde ister bahçelerde duvarlara yansıtılacak desenlerle yılbaşı eğlencelerini daha da keyifli hale getirecek.

Yılbaşı, Koçtaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:03:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisi, yılbaşı sayısı ile okuyucularla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]