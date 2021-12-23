Koçtaş, yeni açtığı mağazasıyla 25. yılında toplam 225 mağazaya ulaştı - Son Dakika

Koçtaş, Manisa'da açtığı yeni büyük format mağazasıyla ildeki mağaza sayısını 4'e, Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını da 225'e çıkardı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye'de yayılımını hız kesmeden sürdürüyor.

25. yılı olan 2021 yılı itibarıyla 40 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş, Manisa'da açtığı ve modern perakendecilik anlayışının tüm olanaklarının tüketicilerin hizmetine sunulduğu yeni büyük formatlı mağazası ile Manisa'da 4, Türkiye genelinde ise toplam 225 mağazaya ulaştı.

Koçtaş'ın Manisa'da ayrıca 3 adet Koçtaş Fix mağazası bulunuyor.

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını 3 kat artırarak toplam 600 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş'ın toplam mağaza sayısını 225'e çıkarmasından duyduğu mutluluğu belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş olarak Edirne'den Artvin'e, Sinop'tan Hatay'a kadar mağazalarımızla toplam 40 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye'ye ulaşıyoruz. Manisa'da kendi modelimizi oluşturarak hayata geçirdiğimiz ve mahallelerde konumladığımız 3 Koçtaş Fix mağazası ile hizmet veriyorduk. Şimdi de büyük formatlı ilk mağazamızı Manisa halkı ile buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün ulaştığımız 184 Koçtaş Fix, 41 büyük formatlı olmak üzere toplam 225 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz."