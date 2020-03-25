Koçtaş, online mağazası ve mobil uygulamasıyla hizmette

Koronavirüsle etkin mücadele kapsamında mağazacılık faaliyetlerine ara veren Koçtaş, müşterilerine koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması ile hizmet vermeye devam ediyor.

Koçtaş açıklamasına göre, şirket, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Koçtaş ve mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarının faaliyetlerine, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını dikkate alarak geçici süreyle ara verdi.

Koçtaş bu süreçte, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması ile evlerdeki tüm ihtiyaçlara yönelik ürün gamını hijyen kurallarını gözeterek tüm Türkiye'de 7/24 müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

Evlerdeki günlük ihtiyaçları karşılayacak temizlik ve hijyen ürünleri, su arıtma cihazları, eldivenler ve koruyucu gözlüklerin yanı sıra evlerin daha düzenli olmasını sağlayan gardıroplardan dekoratif kutulara, hazır mutfaklardan yataklara kadar tüm ürün ve çözüm önerileri uygun fiyatlarla koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında bulunabiliyor.

Ayrıca, büyük evler ve iş yerleri için profesyonel temizlik malzemeleri ve yüksek basınçlı yıkama cihazlarına da koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.