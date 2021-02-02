Koçtaş perakendede 25'inci yılını kutluyor - Son Dakika

Koçtaş perakendede 25'inci yılını kutluyor

02.02.2021 12:05
Koçtaş perakendede 25'inci yılını kutluyor, System.String[]

Ev geliştirme perakendeciliğinin önemli aktörlerinden Koçtaş, sektörde 25. yılını kutluyor.

Ev geliştirme perakendeciliğinin önemli aktörlerinden Koçtaş, sektörde 25. yılını kutluyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ticaret hayatına 1955 yılında yapı malzemeleri toptancısı olarak adım attı ve 1996 yılında İzmir Bornova'da açtığı ilk mağazasıyla perakende sektöründe büyümeye başladı.

Bu yolculukta 25 yılı geride bırakan Koçtaş bugün Edirne'den Artvin'e, Sinop'tan Hatay'a kadar 34 ilde 149 mağazasıyla hizmet verirken dijital kanallarıyla da tüm Türkiye'ye ürün ve hizmetlerini ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, şirketin 1955 yılında Vehbi Koç tarafından inşaat projelerine yapı malzemeleri toptancısı olarak hizmet vermek amacıyla kurulduğunu belirterek, "2000 yılında B&Q'nun da dahil olduğu ev geliştirme sektörünün dünya çapındaki en büyük üç şirketinden biri olan Kingfisher grubuyla ortaklık anlaşması imzaladık. Dünyada esmeye başlayan dijital dönüşüm rüzgarına hızla uyum sağlayarak www.koctas.com.tr'yi hizmete açtık ve dijital dünyaya adım attık.

Büyüme stratejimizin kalbini oluşturan mahalleli mağaza formatımız Koçtaş Fix'in ilk mağazasını İstanbul Çekmeköy'de hizmete açarak çoklu kanal yapılanmamızın en önemli bacaklarından birini devreye almış olduk. Bugüne geldiğimizde perakende yolculuğumuzda başarılarla dolu 25 yılı geride bıraktık. Perakendecilikte emin adımlarla ilerlerken, müşteri ve çalışan deneyimine, teknolojiye sürekli yatırım yapmayı, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı, tedarikçilerimizle birlikte sektörü geliştirip pazar payımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılında salgın sürecinin etkilerine rağmen toplamda yüzde 10'luk bir büyüme elde ettik. Mobil, web ve kiosktan oluşan dijital kanallarımızda önceki yıla göre yüzde 70 artış yakalayarak, toplam ciromuzun içerisinde dijitalin oranını yüzde 8'e ulaştırdık. Müşterilerimizin artan taleplerine karşılık verebilmek için mağaza açılış yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve 2020 sonu itibarıyla, 47 Koçtaş Fix, 1 tane de büyük format olmak üzere toplam 48 yeni mağazamızı hizmete açtık.

2020'de dijital yatırımlarımıza hızla devam ettik. 2021 yılında Türkiye genelinde 100 yeni mağaza daha açacağız ve dijital yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 2021 yılında tüm yatırımlarımızın yüzde 30'unu dijitale ayırmayı ve dijital kanalda yüzde 75 büyümeyi planlıyoruz. 25. yılımızda hem mağazalarımız hem de dijital kanallarımız aracılığıyla milyonlarca müşteriye ulaşmış durumdayız."

Müşterilerinden aldıkları güvenle büyüme stratejisini her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Müşterilerimizden gelen yoğun talep ve olumlu geri bildirimlerle Koçtaş Fix mağazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu gördük. Koçtaş Fix ile büyümemizi sürdürürken henüz faaliyet göstermediğimiz illerde müşterilerimizin taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz.

Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama ve ülke ekonomisine, yerli tedarikçilerimizin gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2023 yılına geldiğimizde mağaza sayımızı 3 kat artırarak toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 4 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Edirne, Artvin, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş perakendede 25'inci yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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