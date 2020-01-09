Koçtaş'ta büyük KDV indirimi devam ediyor - Son Dakika
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Koçtaş'ta büyük KDV indirimi devam ediyor

6 saat önce

Koçtaş'ta, tüm mobilyalar, mutfak-banyo dolapları ve bahçe mobilyalarında büyük KDV indirimi devam ediyor.

Koçtaş'ta büyük KDV indirimi devam ediyor, System.String[]

Koçtaş'ta, tüm mobilyalar, mutfak-banyo dolapları ve bahçe mobilyalarında büyük KDV indirimi devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, tüm mobilyalar, mutfak-banyo dolapları ve bahçe mobilyalarında geçerli büyük indirimlerle müşterilerinin yüzlerini güldürüyor.

Koçtaş, ayrıcalıklı fiyatlara ek büyük KDV indirimi ile yeni evlenecek çiftler, yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenler ya da bahçe ve balkonlarını şimdiden yaza hazırlamak isteyenler için "tek adres" oluyor. Uygun bütçelerle banyo ya da mutfak dolaplarını yenilemek isteyenler için Bold banyo dolabı 369,90 TL yerine 349,90 TL'lik, Sonoma mutfak 1.849 TL yerine 1.499 TL'lik cazip indirimlerle Koçtaş'taki yerini aldı. Kampanya kapsamında, Adore 4 kapılı 2 çekmeceli gardıroba 739,90 TL yerine 599,90 TL'lik fiyatla sahip olmak mümkün olacak.

KDV indirimine ek olarak Koçtaş, 31 Ocak'a kadar 2 bin 500 lira yerine 1.500 lira ve üzeri mobilya alışverişinde ücretsiz nakliye fırsatı sunarak tüketicilerine destek oluyor.

Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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