Koçtaş'ta şahane cuma indirimleri başlıyor

Koçtaş, yılın son günlerinde müşterilerine "Yüzde 100 Ekonomik Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, 23-30 Kasım'da arasında indirimlerden yararlanmak isteyenlerin Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebileceği bildirildi.Firma, "Yüzde 100 Ekonomik Şahane Cuma" kampanyasındaki indirimleriyle, zamanın büyük bir kısmının geçirildiği yaşam alanlarına yenilik katmak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. Koçtaş, bahçe, kamp malzemeleri, aydınlatma, mobilya, banyo, mutfak ve el aletleri gibi kategorilerde yüzlerce çeşit ürünü kapsayan indirim kampanyasını başlatıyor.

Kampanya kapsamında, kamp sandalyesi, bahçe oturma grubu, avize, masa lambası, sürgülü gardırop, ızgara ve tost makinesi gibi yüzlerce ürün kaçırılmayacak fiyatlarla Koçtaş mağazalarında, koctas.com.tr'de ve Koçtaş mobil uygulamasında yerini alacak.