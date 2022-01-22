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Koçtaş'tan, evlerde tasarruflu atık azaltma yöntemleri - Son Dakika

Koçtaş'tan, evlerde tasarruflu atık azaltma yöntemleri

22.01.2022 12:31
Koçtaş'tan, evlerde tasarruflu atık azaltma yöntemleri

Koçtaş, evlerinde hem tasarruf etmek hem de yarınların korunmasına katkıda bulunmak isteyenlere atık azaltma yöntemleri ile ilgili öneriler sunuyor.

Koçtaş, evlerinde hem tasarruf etmek hem de yarınların korunmasına katkıda bulunmak isteyenlere atık azaltma yöntemleri ile ilgili öneriler sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, evlerinde atıkları azaltarak tasarruf etmek ve doğayı korumak isteyenlere ipuçları veriyor.

Koçtaş uzmanları öncelikli olarak kullan-at ürünleri yerine evlerde çok kez kullanılabilecek uzun ömürlü ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Son yıllarda pek çok evde kullanılan tek kullanımlık plastik buz torbaları yerine silikon buzluklar, buzdolabı poşeti, streç film gibi ürünler yerine kapaklı saklama kapları, tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller, uzun ömürlü hem de daha az enerji tüketen LED ampuller, kağıt peçete ve kağıt havlu yerine yıkanabilir el bezleri, alışveriş sırasında plastik poşet yerine bez çantalar ya da alışveriş fileleri gibi ürünlerin kullanılması büyük önem taşıyor.

Evlerde plastik kullanımını azaltmak için plastik ambalajlı ürünler yerine cam ambalaj içerisinde sunulan ürünler, plastikten yapılan diş fırçaları yerine bambu gibi doğal malzemelerden üretilen diş fırçaları da tercih edilebiliyor. Pet şişeler yerine su arıtma cihazları sayesinde musluktan akan sağlıklı, lezzetli ve ekonomik suyu tüketerek hem bütçeyi hem de doğayı korumaya katkı sağlanabiliyor.

Ambalaj atıklarını azaltmak için hazır konserve yiyecekler yerine mevsiminde yapılan konserveler ya da derin dondurucuda depolanan sebze-meyveler tüketilmesi, doğaya zarar verebilen ve atık miktarını etkileyen kimyasal içerikli temizlik ürünleri yerine doğal çözümler üreterek de atık miktarının azaltılabileceği önerisinde bulunuluyor.

E-faturaya geçerek kağıt israfının önüne geçmek, ev aletleri bozulduğunda öncelikle bir tamirciye göstermek de hem tasarruf edilmesine hem de atık yönetimi yapılmasına katkı sağlıyor.

Atıkları ayrıştırarak ve geri kazanımına katkı sağlayarak daha çevre dostu bir yaşam sürmek mümkün. Plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir ürünleri özel konteynerlere koymak, elektronik cihazları çöpe atmak yerine ilgili elektronik atık geri dönüşüm alanlarına teslim etmek, giysileri giysi geri dönüşüm konteynerlerine bırakmak gibi geri dönüşüme önem veren adımlar atılabiliyor.

Koçtaş uzmanları kendin yap fikirlerini hayata geçirerek kullanılamayacak durumda olan pek çok ürüne yeni bir işlevsellik kazandırmayı da tavsiye ediyor.

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geri dönüşüm, Plastik, Koçtaş, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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