Üye Girişi
Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri - Son Dakika

Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri

21.09.2021 10:18
Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri, System.String[]

Koçtaş, yaşam alanlarına girişten itibaren dekorasyon tarzını yansıtmak isteyenler için çıta ve duvar kAğıdı ile koridor yenileme önerisi ve çözümleri sunuyor.

Koçtaş, yaşam alanlarına girişten itibaren dekorasyon tarzını yansıtmak isteyenler için çıta ve duvar kAğıdı ile koridor yenileme önerisi ve çözümleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş'ın özellikle yeterince ışık almayan koridorlara ferah bir dokunuş katmak için kolay uygulanabilir çözüm önerileri bulunuyor. Yenilecek koridorlar için duvar kağıdı seçimi yapıldıktan sonra alanın uygunluğuna göre kesilen duvar kağıdı, fırça ve duvar kağıdı yapıştırıcısı yardımıyla uygulanabilir. Koçtaş uzmanları, duvar kağıdını yapıştırırken kava kabarcığı kalmamasına ve desenlerin birbirini takip edecek şekilde sıralanmasına dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

Açıklamaya göre, duvar kağıdını duvarın yarısına denk gelecek şekilde tüm koridora uyguladıktan sonra çıta uygulamasına başlanabilir. Bu yenileme işlemi için Koçtaş'ta bulunan ahşap dekoratif çıtalar kullanılabilir. Koçtaş uzmanları çıtaları, uygulama yapılacak alanların ölçüsüne uygun olarak dekupaj testere ve köşelere denk gelecek yerleri 45 derece açı ile kesilmesini öneriyor. Daha uygun maliyetli ve kesme işlemi daha kolay olan bir seçenek isteyenler ise strafor çıtaları tercih edebilir. Ölçüye uygun kesilen çıtalar, arkalarına soğuk silikon sürülüp duvara yapıştırılarak ve kalan kısımları beyaza boyanarak yenileme çalışması tamamlanabilir.

Çıta ve duvar kağıdı uygulayarak koridorlarına yeni bir görünüm katmak isteyenler, "Yaşayan Evler BLOG"unu, aradıkları her şeyi tek bir adreste bulmak isteyenler Koçtaş mağazalarını, Koçtaş mobil uygulamasını ve "koctas.com.tr"yi ziyaret edebiliyor.

Koçtaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL 10:35 SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada 10:12 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu 09:32 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı 09:09 İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı 08:34 Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı
Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı 08:21 Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 22:46 Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Son Dakika Haberleri
10:35 Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor
10:34 SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL
10:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı ile ilgili verileri paylaştı: Yüzde 50'yi geçtik
10:22 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi
10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu
10:14 Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı
10:12 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada
09:53 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek
09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
09:31 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu
Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor         
10:36
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek         
09:54
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur         
09:08
Camdaki Kız Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü         
08:25
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı         
21:22
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 10:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement