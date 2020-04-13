Koçtaş'tan koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek - Son Dakika

Koçtaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına özel avantajlar sunarken, büyük bir özveriyle görev yapan sağlık kurumlarına ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde en çok ihtiyaç duydukları aspiratör cihazı ve eldiven gibi ürünlerin sağlanmasına da destek oldu.

Koçtaş açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında projelerini sürdürüyor.



Sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla Koçtaş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından koronavirüsten etkilenen vatandaşların tedavisi için hizmete açılan Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 12 adet aspiratör cihazı bağışladı. Buna ek olarak tedarikçilerinin desteğiyle 2 bin adet çamaşır suyu, 100 bin eldiven ve 4 bin pili de hizmet binasının çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere yetkililere ulaştırdı.



Sağlık çalışanlarına özel indirim

Koçtaş ayrıca sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla kendi çalışanlarına sunduğu yüzde 10 indirim kampanyasını "koctas.com.tr"de geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarına da açtı.

Kampanyadan faydalanmak isteyen sağlık çalışanlarının, saglık.gov.tr uzantılı mail adresleriyle kullanıcı üyeliği oluşturmaları yeterli olacak. Alışveriş sırasında mail adreslerine gelecek promosyon kodu ile 1.250 TL'ye kadar olan bu dönemdeki her alışverişlerinde yüzde 10 indirim hakkı kazanacaklar.



Şirket, mağazalarının yeniden açılacağı güne kadar mobil uygulamaları ve koctas.com.tr ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, 65 yaş ve üzeri kişilere de özel avantajlar sunuyor. Bu yaş grubundaki kişiler evlerindeki tüm ihtiyaçları için 0 850 209 50 50 numaralı Koçtaş Çözüm Merkezi'ni arayabiliyor, öncelikli karşılanma ve tüm siparişlerinde ücretsiz kargo ve montaj avantajından faydalanabiliyorlar.

Koçtaş ayrıca, sipariş sırasında talep edildiği takdirde ampul takma, kulp sıkma, dolap kapak ayarı, gevşeyen vidayı sıkma, mobilya ayak ayarı gibi evlerdeki küçük tamirat işlerini de tamamlayarak 65 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.



Hayvan barınaklarına da toplam 2 ton mama bağışı

Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmayan Koçtaş, hem sokağa bırakılan hayvanların sayısının artması hem de barınaklara yapılan ziyaretlerin azalması sebebiyle mama bağışı konusunda da çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Koçtaş, Kadıköy ve Üsküdar Belediyeleri'nin hayvan barınaklarına toplam 2 ton mama bağışında bulundu.



"Koçtaş uzman danışma hattı yardımcı olmak için hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Pazarlama Direktörü Efe Çapar, Koçtaş"n en önemli önceliğinin çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"24 Mart'ta tüm Türkiye'deki Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık. Bu zorlu süreçte üstümüze düşeni yaparak, gerek sağlık çalışanlarımız, gerek büyüklerimiz, gerekse evde vakit geçiren tüm müşterilerimizin hayatına dokunacak proje ve uygulamaları hayata geçirdik. Bugüne kadar binlerce müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan, onlara bu hizmetleri ulaştırmaktan dolayı çok mutluyuz. Mağazalarımızın yeniden açılacağı güne kadar 'koctas.com.tr' ve Koçtaş mobil uygulamasıyla da müşterilerimizin ihtiyacı olabilecek binlerce ürünü hijyen kurallarına uygun olarak 7/24 kendilerine ulaştırmayı sürdürüyoruz. Danışacağınız bir konu olursa, Koçtaş'ın uzman çalışanları 0 850 209 50 50 Çözüm Merkezimiz aracılığıyla evlerinde, telefon başında size yardımcı olmak için hazır. İster evinizde yapacağınız küçük tamirat ya da değişiklikler ister alışverişlerinizle ilgili bizi arayın, uzman çalışanlarımızla size destek olalım. Bu günleri hep birlikte atlatalım."