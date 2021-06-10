Koçtaş'tan küçük evler için ürün önerileri

Koçtaş, özellikle küçük evlerde yer kazanmak için farklı amaçlarla kullanılabilecek ürün önerileri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı ürünleri amacı dışında kullanarak hem tasarruflu hem de kullanışlı alanlar oluşturmak isteyenler için ev dekorasyonunda hayat kurtaracak önerilere Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr ve Yaşayan Evler Blog'dan ulaşılabiliyor.

Koçtaş, farklı amaçlarda kullanılabilen ürünlerle hem tasarruflu hem de kullanışlı alanlar oluşturmak isteyenlere öneriler sunuyor. Koçtaş'ın dekorasyon ipuçları özellikle küçük evlerde alandan maksimum yer kazanılmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çekmeceye konduğunda karışıklığa sebep olabilecek ve alan dar olduğu için şifonyer üzerine de bir takı askılığı koyulamayacak durumlarda mobilya kulpundan takı askılığı yapmak ve duvara asmak mümkün; yatak odasında ya da banyoda uygulanabilir bu fikir için bir tahta çıta ve birkaç mobilya kulpu yeterli olacak.

Özellikle küçük evler dekore edilirken değerlendirebilecek bu fikir, hem alandan tasarruf etmek hem de duvarları hoş bir şekilde dekore etmek için alternatif oluyor; Kitaplık konumlandıracak alanı olmayanlar ya da dekoratif rafları kitaplık olarak değerlendirmek yerine daha farklı dekorasyon fikirleri arayanlar için çözüm Koçtaş'ta. Geniş köşebentleri duvara monte ettikten sonra kitap arka kapağının iç kısmına ve köşebentin altına birer mıknatıs yapıştırarak yepyeni bir dekoratif bir kitaplık oluşturmak kolay. Küçük çalışma alanlarında kullanılabilecek çerçeveden yazı tahtası için çerçevenin cam kısmına kara tahta boyası uygulamak yeterli olacak. Daha büyük bir tahtaya ihtiyacı olanlar da çalışma alanının duvarını kara tahta boyasıyla boyayarak tüm duvarı yazı tahtasına dönüştürebilir.

Yaşam alanının olmazsa olmazları bitkilere evlerinde yer vermek isteyenler paletleri duvarlara konumlandırarak bitkilere özel alanlar oluşturabilir. Bu fikri uygulamak için sadece bir palet, askılı saksılar ve bolca bitki yeterli olacak; Az yer kaplayan çok amaçlı ürünler, küçük evleri dekore ederken son derece önemli bir görev üstleniyor.

Bu ürünlerden biri olan tabureleri depolama alanına dönüştürmek mümkün. Bunun için jüt ipi plastik tabureye sıcak silikon yardımıyla sardıktan sonra ters çevirerek taburenin içine bir kumaş ile kaplamak yeterli olacak; Evindeki bir eşyayı yerleştirirken o ürünün içine başka şeyleri şık bir şekilde koyarak yerden tasarruf etmek de mümkün… Bavulu uygun bir alana açık bir şekilde yerleştirerek içerisine kitap ve dergi koymak bunun en güzel örnekleri arasında yer alıyor."