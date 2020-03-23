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Koçtaş'tan mağazacılık faaliyetlerine geçici süreyle ara verme kararı
33 dakika önce
Koçtaş, koronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara vereceğini duyurdu.
Koçtaş, koronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara vereceğini duyurdu.
Koçtaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Mağazacılık faaliyetleri harici diğer operasyonların İş Sürekliliği Planı çerçevesinde sürdürüleceği; bu dönemde online mağaza www.koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması üzerinden hizmet verilmeye devam edileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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