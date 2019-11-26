Son Dakika Haberleri: Koçtaş'tan "Şahane Cuma" indirimleri
Son Dakika Güncel Koçtaş'tan 'Şahane Cuma' indirimleri - Son Dakika

Koçtaş'tan "Şahane Cuma" indirimleri

6 saat önce

Koçtaş, 2019 yılının son günlerinde müşterilerine "Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

Koçtaş'tan

Koçtaş, 2019 yılının son günlerinde müşterilerine "Şahane Cuma" kampanyasıyla indirimler sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, marka, "Şahane Cuma"da büyük indirimlerle 2020 yılını yaşam alanlarında yeniliklerle karşılamak isteyen müşterilerinin yüzlerini güldürüyor. Koçtaş Kart ayrıcalığıyla 1 Aralık'a kadar geçerli olacak inanılmaz indirimler 27 Kasım'dan itibaren başlıyor.

Koçtaş, banyo, mobilya, aydınlatma, ısıtma ve halı gibi seçeneklerin yanı sıra, mutfağın vazgeçilmezleri arasında bulunan küçük ev aletleri, tadilat işlerini kolaylaştıran el aletleri gibi yüzlerce çeşit ürünü kapsayan "Şahane Cuma" indirim kampanyasını başlatıyor.

"Şahane Cuma" indirimleri kapsamında; Beko El Blender Seti 309,90 TL yerine 199,90 TL'lik, Fidel 3'lü avize 149,90 TL yerine 89,99 TL'lik, Asya Country 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Aynalı Gardırop 2 bin 299 TL yerine 1299 TL'lik kaçırılmayacak fiyatlarla Koçtaş'taki yerini alıyor. Ayrıca Erbauer darbeli matkap 319,90 TL yerine 199,90 TL'lik fiyatıyla yaşam alanlarına kendi dokunuşlarıyla değişiklik katmak isteyenleri bekliyor.

Aralık, Koçtaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham! Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koçtaş'tan "Şahane Cuma" indirimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]