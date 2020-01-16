Koçtaş'tan "yarıyıl tatili" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koçtaş'tan 'yarıyıl tatili' kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Koçtaş'tan "yarıyıl tatili" kampanyası

6 saat önce

2 Şubat'ta geçerli yarıyıl kampanyasında, çalışma masaları, kitaplıklar, çalışma koltukları, masa lambaları, uyku grubu ve depolama ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Koçtaş'tan

2 Şubat'ta geçerli yarıyıl kampanyasında, çalışma masaları, kitaplıklar, çalışma koltukları, masa lambaları, uyku grubu ve depolama ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl kampanyasının yanı sıra tüm mobilya, mutfak ve banyo dolaplarında geçerli büyük KDV indirimi ve ücretsiz nakliye fırsatı da devam ediyor.


Koçtaş'ın avantajlı yarıyıl fırsatlarından yararlanmak isteyenler Koçtaş Kart avantajıyla, Koçtaş mağazaları ile koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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