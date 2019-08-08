Son Dakika Haberleri: Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
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Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası

1 saat önce

Koçtaş'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.

Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası, System.String[]
Koçtaş'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.
Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyada, çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.
Koçtaş Kart avantajıyla kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ya da Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilecek.
Bahçe grubundan koctas.com.tr üzerinden yapılan her 500 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden de yararlanılabiliyor.
Koçtaş, Bahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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