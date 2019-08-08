Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
1 saat önce
Koçtaş'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.
Koçtaş Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.
Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyada, çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.
Koçtaş Kart avantajıyla kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ya da Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilecek. Bahçe
grubundan koctas.com.tr üzerinden yapılan her 500 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden de yararlanılabiliyor.
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