Üye Girişi
Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor

30.06.2021 15:31
Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor, System.String[]

Koçtaş, yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki dekorasyonu uygulayabilmeleri için mobilya, beyaz eşya, halı, perde ve dekoratif obje gibi ev için tüm ihtiyaçları ve en pratik uygulama çözümlerini tek çatı altında sunuyor.

Koçtaş, yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki dekorasyonu uygulayabilmeleri için mobilya, beyaz eşya, halı, perde ve dekoratif obje gibi ev için tüm ihtiyaçları ve en pratik uygulama çözümlerini tek çatı altında sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ev dekorasyonu önerileri ve sunduğu fırsatlarla yeni evleneceklerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Koçtaş, ilham veren çözüm önerilerinin yanı sıra yüzlerce ürün seçeneğiyle yeni evleneceklere evlerini istedikleri stilde dekore etmelerine yardımcı oluyor. Şirket, en pratik çözümlerle yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki dekorasyonu evlerine taşıyor. Koçtaş uzmanları, yeni evleneceklere öncelikle yaşayacakları evi belirledikten sonra mobilya, beyaz eşya, halı, perde, hatta dekoratif obje gibi tüm gerekli şeyleri almalarını tavsiye ediyor. Bu sayede alanın ölçüsüne uygun ve ihtiyaçlara cevap verebilecek dekorasyonu uygulamak mümkün.

Taşınacak evin dekorasyon tarzına karar verildikten sonra mobilya, aydınlatma, halı ve perdeler arasından seçim yapılabiliyor. En uygun bütçelerle değişiklik yapılmak istenen mutfak dolapları, hobi boyaları ile pratik bir şekilde boyanabiliyor, eski seramikler, üzerine şık bir yapışkanlı folyo kullanılarak yenilenebiliyor. Koçtaş uzmanları, evde kullanılacak renk paletini oluştururken evin büyüklüğünü de göz önünde bulundurmayı tavsiye ediyor. Küçük evler için evi olduğundan daha geniş ve ferah gösterecek açık renk yoğunluklu bir dekorasyon tercih edilebiliyor. Renklerin psikolojik etkileriyle yatak odasında dinlendirici bir ortam yaratılabiliyor ya da evin herhangi bir odasında daha enerjik bir atmosfer oluşturulabiliyor.

Ev yaşamını kolaylaştıracak küçük ev aletleri ile buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, süpürge gibi beyaz eşya seçerken enerji sınıfı, kapasite, ses seviyesi, ihtiyaca yönelik programlar gibi özellikler öne çıkıyor. Beyaz eşya ihtiyacını karşılarken mutfaklarının dekorasyonuna da katkı sağlamak isteyenler ankastre ürünleri tercih edebiliyor.

Koçtaş uzmanları, yeni evleneceklere alarm ve güvenlik cihazlarıyla evlerinin güvenliğini de sağlamalarını tavsiye ediyor.

Eşya listesi hazırlarken aradıkları her şeyi tek bir adreste bulmak isteyenler, Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr'yi, en doğru ürünler ve ilham veren çözüm önerileri için Koçtaş Yaşayan Evler blogunu ziyaret edebiliyor.

Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı 15:21 Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi 14:58 Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik 14:49 LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi 13:17 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi         
15:37
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu         
15:04
Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak         
14:50
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan         
13:18
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement