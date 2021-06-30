Koçtaş, yeni evlenecekler için fırsatlar sunuyor

Koçtaş, yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki dekorasyonu uygulayabilmeleri için mobilya, beyaz eşya, halı, perde ve dekoratif obje gibi ev için tüm ihtiyaçları ve en pratik uygulama çözümlerini tek çatı altında sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ev dekorasyonu önerileri ve sunduğu fırsatlarla yeni evleneceklerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Koçtaş, ilham veren çözüm önerilerinin yanı sıra yüzlerce ürün seçeneğiyle yeni evleneceklere evlerini istedikleri stilde dekore etmelerine yardımcı oluyor. Şirket, en pratik çözümlerle yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki dekorasyonu evlerine taşıyor. Koçtaş uzmanları, yeni evleneceklere öncelikle yaşayacakları evi belirledikten sonra mobilya, beyaz eşya, halı, perde, hatta dekoratif obje gibi tüm gerekli şeyleri almalarını tavsiye ediyor. Bu sayede alanın ölçüsüne uygun ve ihtiyaçlara cevap verebilecek dekorasyonu uygulamak mümkün.

Taşınacak evin dekorasyon tarzına karar verildikten sonra mobilya, aydınlatma, halı ve perdeler arasından seçim yapılabiliyor. En uygun bütçelerle değişiklik yapılmak istenen mutfak dolapları, hobi boyaları ile pratik bir şekilde boyanabiliyor, eski seramikler, üzerine şık bir yapışkanlı folyo kullanılarak yenilenebiliyor. Koçtaş uzmanları, evde kullanılacak renk paletini oluştururken evin büyüklüğünü de göz önünde bulundurmayı tavsiye ediyor. Küçük evler için evi olduğundan daha geniş ve ferah gösterecek açık renk yoğunluklu bir dekorasyon tercih edilebiliyor. Renklerin psikolojik etkileriyle yatak odasında dinlendirici bir ortam yaratılabiliyor ya da evin herhangi bir odasında daha enerjik bir atmosfer oluşturulabiliyor.

Ev yaşamını kolaylaştıracak küçük ev aletleri ile buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, süpürge gibi beyaz eşya seçerken enerji sınıfı, kapasite, ses seviyesi, ihtiyaca yönelik programlar gibi özellikler öne çıkıyor. Beyaz eşya ihtiyacını karşılarken mutfaklarının dekorasyonuna da katkı sağlamak isteyenler ankastre ürünleri tercih edebiliyor.

Koçtaş uzmanları, yeni evleneceklere alarm ve güvenlik cihazlarıyla evlerinin güvenliğini de sağlamalarını tavsiye ediyor.

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