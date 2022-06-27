Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı

27.06.2022 15:11
Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde koçun kafa attığı çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde koçun kafa attığı çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yıldız'ı ağır yaralı olarak Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarından ardından Yıldız'dan kötü haber geldi. Talihsiz adamın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan vaktinin büyük kısmını hayvanlarına ayırdığı öğrenilen Ahmet Yıldız'ın, koçun kafa atması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İnceler, Denizli, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koçun kafa attığı çoban yaşama tutunamadı - Son Dakika
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