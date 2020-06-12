Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı - Son Dakika

Tokat'ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.



Tokat çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki koçu fark edenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Otomobilin arka tarafında dışarıyı izleyerek seyahat eden koç ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldığı koçu bahçesine götürdüğü tahmin edilen vatandaş Tokat- Turhal yolunda yolcuğuna devam etti. Otomobilleri ile seyahat edenler dikkatlerini çektikleri görüntülerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. - TOKAT