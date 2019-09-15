Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:04 Kaynak: AA
Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Çalköy Kışla Mahallesinde Müzeyyen Eşsiz (48), küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koçun saldırısına uğradı.
Komşularının yardımıyla koçun boynuz darbelerinden kurtulan Eşsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Eşsiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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