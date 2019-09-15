Son Dakika Haberleri: Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

9 dakika önce

Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.

Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı, System.String[]

Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Çalköy Kışla Mahallesinde Müzeyyen Eşsiz (48), küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koçun saldırısına uğradı.

Komşularının yardımıyla koçun boynuz darbelerinden kurtulan Eşsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eşsiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kandıra, Çalköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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