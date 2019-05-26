Son Dakika Haberleri: Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

3 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğit Şelalesi, gürül gürül akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Koçyiğit Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğit Şelalesi, gürül gürül akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Derecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde bulunan Koçyiğit Şelalesi, 50 metre yükseklikten dökülen beyaz suyuyla göz kamaştırıyor. Yüksekova'daki bazı doğa tutkuları, bu hafta Koçyiğit Şelalesi'ni ziyaret etti. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, ziyaretçilerin şelaleye hayran kaldıklarını söyledi. Aytan, "Biz her hafta bölgenin değiş bir noktasını ziyaret ediyoruz. Amacımız tüm doğa tutkunlarına kültürümüzü ve şehrimizin güzelliklerini tanıtıp turizme kazandırmaktır. Umuyorum doğa turlarımız şehrimize güzel şeyler katar" diye konuştu.

Koçyiğit Şelalesi'ni ziyaret eden Doktor Selim Özerdem ise, "Buraları çok beğendim, çok güzel. Bölgenin her tarafı el değmemiş bir güzellikte. Şehrin gürültüsünden uzak mükemmel bir yer. Türkiye'de eşi benzeri yoktur bence" dedi.

Doktor Burcu Kurum ise, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Buraların turizme kazandırılması gerekir. Burada ekip olarak her hafta gezi düzenliyoruz. Bu hafta da şelaleyi görmeye geldik. Buralar çok bilinmiyor. Bizde burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:05 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Derecik, Güncel
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