Son Dakika Haberleri: Kod Adı: Hummingbird
Son Dakika Güncel Haber

Kod Adı: Hummingbird

1 saat önce

"Kod Adı: Hummingbird"Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor.

"Kod Adı: Hummingbird"
Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor.
Kim Nguyen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; New Yorklu iki kuzenin, borsa başta olmak üzere bitcoin, kripto para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.
Kod Adı: Hummingbird
Salma Hayek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özge Özpirinçci, vücudunun sınırlarını zorladığı anları takipçilerinin beğenisine sundu Meryem Uzerli, güzelliğiyle İngiliz basınının dikkatini çekti! Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kod Adı: Hummingbird
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]