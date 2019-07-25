Kod Adı: Hummingbird
1 saat önce
"Kod Adı: Hummingbird"Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:29 Kaynak: AA
"Kod Adı: Hummingbird"
Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali
'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek
, başrolleri paylaşıyor.
Kim Nguyen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; New Yorklu iki kuzenin, borsa başta olmak üzere bitcoin, kripto para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.
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