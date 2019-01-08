Koda, Adnan Saygun İçin Sahnedeydi!

Sanatçının ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde Münih Filarmoni Orkestrası'nın Solo Kontrbasçısı Fora Baltacıgil ve KODA Başkemancısı Deniz Toygur Conus solist olarak yer aldı. Başkan Akpınar "Sanatın başkenti Karşıyaka'da unutulmaz isimleri anmaya ve daha nice konserleri sizlere sunmaya devam edeceğiz" dedi.

UNUTULMAZ ESERLER SESLENDİRİLDİ

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Fora Baltacıgil, konserde önce Bottesini'nin Si Minör Kontrbas Konçertosunu seslendirdi. Ardından yine Bottesini'nin keman ve kontrbas için Gran Duo'sunu Baltacıgil ve Deniz Toygur Conus birlikte sanatseverlere sundu. Şef Rengim Gökmen'in yönettiği KODA, ikinci yarıda Saygun'un eserlerini seslendirdi.

ALKIŞ DİNMEDİ!

İlk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 1970 yılında seslendirilen yaylı çalgılar için 'Deyiş', uzun yıllar sonra KODA tarafından yeniden dinleyici önüne çıkarıldı. Konserde son olarak Saygun'un son dönem eserlerinden olan Concerto da Camera seslendirildi. Sanatçılar, salonu dolduran sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Konsere katılan ünlü Müzik Tarihçisi Prof. Önder Kütahyalı da Adnan Saygun'un eserleri, kişiliği ve dünya görüşü üzerine konuştu.

"SANATIN BAŞKENTİ KARŞIYAKA"

Konsere, eşi Zehra Akpınar ile birlikte katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Sanatın başkenti haline getirdiğimiz Karşıyakamızda, hem en özel konserleri sanatseverlerle buluşturmaya hem de unutulmaz sanatçılarımızı anmaya devam edeceğiz. KODA, Türkiye'ye kazandırdığımız önemli bir değerdir. Şef Rengim Gökmen yönetiminde daha nice önemli konserleri vermeye devam edeceğiz" dedi.