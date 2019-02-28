"KODA Müziği" İzleyicisine "Merhaba" Dedi!

Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka İlçesi'ni bir Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürme projesinin en önemli adımı olarak 2014 yılında kurduğu Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), KODA Müziği Konseri'nin ilkiyle sanatseverlerle buluştu.

"KODA Müziği"nin ilk konserinde solist olarak yer alan İzmir Devlet Opera Balesi Solist Sanatçısı ve Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Teyfik Rodos, Karşıyaka Oda Orkestrası'ndan 6 ve 7'şer kişilik gruplar oluşturarak kurudukları oda müziği orkestrasının yine bir ilk olduğunu dile getirdi. Rodos, "Bu konserin özelliği tüm solistler KODA Orkestrası'ndaki sanatçılardan oluşmaktadır. Bu hem İzmir için hem de Karşıyaka için yine bir ilk oldu. Oda Müziği çok zor seslendirilen bir müzik türüdür. Oda Müziği eserlerinde çalan herkesin solistlik derecede iyi olması gerekir ki bizim KODA'daki bütün sanatçılarımız solistlik derecesinde iyi olduğu için hareket kabiliyeti olan daha küçük gruplar halinde KODA Müziği yapmaya karar verdik.KODA Müziği'nin ilk konserinde solist olarak ben sahne aldım ve Barok Dönem aryalarından seçilmiş 7 tane şarkıyla sahneye çıktım. İkinci bölümde ise Schubert'in Piyano ile Alabalık Beşlisi eseri yer aldı. 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci konserimize bütün sanatseverleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.