"KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı' - Son Dakika

"KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı"

6 saat önce

Ağrı'da düzenlenen "KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı" kapsamında kente gelen çeşitli meslek gruplarından oluşan 28 kişilik ekip, programın ikinci gününde Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nu ziyaret ederek, kodlama çalışması yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı'da düzenlenen "KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı" kapsamında kente gelen çeşitli meslek gruplarından oluşan 28 kişilik ekip, programın ikinci gününde Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nu ziyaret ederek, kodlama çalışması yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Süleyman Elban, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, programa katılanların KodlAğrı Projesi'nin resmini çizdiğini bu vesileyle doğru ve yanlışları gördüklerini söyledi.

Projenin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Elban, "Bu ne kadar çok desteklenirse daha da iyi bir başarı hikayesi çıkartılırsa, sadece 550 binlik bu ildeki 250 bin genç ve çocuğa ümit olmayacak, ayrıca bölgedeki ve sonra da ülkemizin tamamındaki gençler ve çocuklara bir umut, motivasyon olacak. Eğer bu hikaye Ağrı'da başarılı olursa Kars'ta, öğrencilerle sohbet edip projeleri hakkında bilgi alan ekibin Muş'ta başarılı olup olmayacağı hiç tartışılmayacak." dedi.

KodlAğrı Projesi'nin daha başarılı olması için katılımcıların doğru yerde yapacağı doğru yönlendirmelerin önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu başarı hikayesi ülkemizi de yıllardan beri hepimizin çok rahatsız olduğu geri kalmışlık, üçüncü dünya ya da kalkınmakta olan ülke imajının bir an evvel ortadan kalkmasını sağlar diye düşünüyorum. Yakın zamanda kısa bir süre içerisinde diğer alanlarda gelişmiş dünyayı yakalama şansımız çok yok. Ama bizim gibi kalkınmakta olan bir ülkenin yapacağı çok ciddi çalışmalarla muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde gelişmiş diye tabir ettiğimiz birçok ülkeyi yakalayabileceğimizi hatta birçoğunu geçebileceğimizi de tahmin ediyorum."

Teknolojinin ilerde insanları işlevsiz kılacağı, insanların yerini alacağı eleştirilerinin yersiz olduğunu ve buna katılmadığını aktaran Vali Elban, "Bu dünyada ve galakside insanlar yaşadığı sürece insana hep ihtiyaç olacak. Dolayısıyla ben insanların teknolojiyle beraber işsiz kalacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Çeşitli meslek gruplarından katılımcıların öğrencilerle sohbet ederek, projeleri hakkında bilgi aldığı çalıştay, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı

Süleyman Elban, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:07 Kaynak: AA
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