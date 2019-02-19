Kodlama Şampiyonları Kardeşlerini Eğitiyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, robotik ve kodlama konusundaki başarılarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda gösteren öğrenciler, köy okullarındaki arkadaşlarına eğitim vermeye başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, robotik ve kodlama konusundaki başarılarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda gösteren öğrenciler, köy okullarındaki arkadaşlarına eğitim vermeye başladı.



Salihli'de, okullarında kurdukları STEM atölyesinde 2 yıldır robotik kodlama uygulamaları yapan ve bu alanda katıldıkları turnuvalarda, 2 Türkiye ile birer Avrupa ve TEKNOFEST Yarışması birincilikleri elde eden Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, deneyimlerini Caferbey İlkokulu'ndaki kardeşleriyle paylaştı.



Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında kurdukları atölyede 2 yılda elde ettikleri deneyimi, öğrencilerinin talebiyle köy okullarıyla paylaşmaya karar verdiklerini belirtti.



Gözaydın, belirledikleri köy okullarına giderek robotik kodlama atölyesi yaptıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz akranlarına robotik nedir, kodlama nedir, bu konularda bilgi veriyorlar. Bunların hayatımıza nasıl entegre olduğu konusunda deneyimlerini paylaşıyorlar. Bunları paylaşmaları çok hoşumuza gidiyor." dedi.



Kudret Demir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Burakhan Arıkanlı ise arkadaşlarıyla deneyimlerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Biz robot yapmanın zor ve karmaşık bir iş olmadığını anlatıyoruz. İlk başta robot denilince herkesin gözü korkuyor, aslında böyle olmadığını anlatıyoruz. Hepsini görüyorlar, sensörleri, motorları ve beyinleri gösterdikten sonra kendileri robotlarını yapıp kodluyorlar." diye konuştu.



Caferbey İlkokulu Müdürü Halil Türkmen de Kudret Demir Ortaokulu ile ortaklaşa yaptıkları eğitimin öğrencilerine çok faydalı olduğunu belirterek, "Bizi köy okulu olarak kardeş okul seçtiler. Öğrencilerimizin hayal kurması, yaratıcılıklarını geliştirmesi, robot sistemleri hakkında bilgi edinmeleri gerçekten çok faydalı oldu. Bu konuda daha fazla desteklenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkmen, köy okulu olarak kısıtlı imkanlarla öğrencilere en iyi eğitimi sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Öğrencilerim bu etkinlikten çok mutlu oldu, köy okulunda eğitim gördükleri için maalesef kaynakları sınırlı oluyor. Çok heyecanlandılar, sabahtan beri gelmelerini bekliyorlar. Sürekli 'ne zaman yapacağız' diye sordular. İlk denemelerini yaptılar. Bence başarılı da oldular."



"Keyifli zaman geçirdik"



Caferbey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fadimegül Köse ise arkadaşlarıyla robot yapıp kodladıkları etkinliğin çok hoşlarına gittiğini dile getirerek, "Ben ve arkadaşlarım çok mutlu oldu. Yeni şeyler öğrendik ve bilgiler kazandık. Robot icat etmek çok eğlenceliymiş, çok kolaydı. Kudret Demir Ortaokulu'ndan gelen ağabeylerimiz anlattı, arkadaşlarım da ilgi gösterdi, keyifli zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

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