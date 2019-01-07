Kodlama ve Robotik Atölyesi Açıldı

Ardahan
'da "Kodla Üret Ardahan Projesi" kapsamında oluşturulan 3. kodlama ve robotik atölyesine yapılan malzeme desteğinin ardından atölyenin açılışı yapıldı.
Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) katkılarıyla Ardahan Bilim Sanat Merkezi okulunda oluşturulan atölyenin açılışı, Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AREV yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.
Masatlı, katkılarından dolayı AREV'e teşekkür ederek, Türkiye
'nin büyümesi adına, bu ve benzeri çalışmaları önemsediklerini söyledi.
Türkiye'nin artık geliştiği ve büyüdüğüne işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:
"Büyük devlet olmak, büyük millet olmak, veya büyük eğitim projelerinin olması bazı şeylere bağlı. Toplumumuzda iki kesim önemli. Birincisi, engelli çocuklarımız. Biz onları kaderlerine terk edemeyiz. Çok şükür Türkiye'nin geldiği nokta öyle bir noktadır ki artık o çocuklarımıza bakıyor ve devlet ona maaş veriyor. Her türlü ihtiyacını, her türlü imkanını sağlıyor. Birde, bizleri geleceğe taşıyacak, yani bizim oturduğumuz yerleri devredeceğimiz, büyük keşifler yapacak, büyük çalışmalar yapacak bir sistem kurmamız gerek. İşte bu da bilim sanat merkezleridir. Bizi 21. yüzyıla taşıyacak olan öğrencilerimiz buralarda yetişiyor. Bizler bu iki hassas kesime çok dikkat etmemiz lazım."
Açılışın ardından atölyeyi gezen Vali Masatlı, AREV Başkanı İlter Avşar'a plaket verdi.