Kodlama ve robotik öğrencilerinden çevre dostu proje - Son Dakika

Pandemi sebebiyle ertelenen FLL Robotik Ulusal Turnuvası, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden oluşan takım West Universe, İlham Verici Takım Ödülü kazandı.

FIRST® LEGO® League maratonunda ulusal turnuva serüveni tamamlandı. 'City Shaper - Şehri Şekillendir - Bilim Kahramanları Buluşuyor' temasıyla gerçekleşen yerel FLL turnuvalarında başarılı olan takımlar, ulusal turnuvada yer aldı.

Bu yıl ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleşen ulusal turnuvaya 22 ilden 49 takım katıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Başakşehir Kampüsü robotik takımı West Universe, 49 takım arasından seçilerek İlham Verici Takım Ödülü kazandı. Şehri yeniden şekillendirmek için harekete geçen West Universe takımı, 'Yaşayan Evler' projeleriyle çevre dostu evler geliştirmeyi hedefliyor.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR

"Yaşayan Evler" projesi ile, tuvalet suyu içermeyen evsel atık suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılması sağlanacak. Proje; doğadaki ısı ve ışık enerjisinden yararlanılarak enerji tasarrufu sağlanması, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli, oksijenli ortamda bozularak gübreye dönüştürülmesi gibi çevre dostu birçok uygulama içeriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "FLL değer ve becerilerini gündelik hayata uygulayan, güçlü analiz ve sentez becerileriyle takım kimliğini doğru ifade eden ve İlham Verici Takım Ödülü almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Projenin uygulanabilirliği ve maliyeti üzerine mühendis ve mimarlardan da görüş alan öğrencilerimiz, standart bir evin bile yaşayan bir eve dönüşebileceği sonucuna ulaştılar. Yaşayan evler, çevre dostu uygulamalarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekliyor" dedi.