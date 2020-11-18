Kodlamada online güz dönemi başlıyor - Son Dakika

Kodlamada online güz dönemi başlıyor
18.11.2020 15:06
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 30 Kasım'da başlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 30 Kasım'da başlıyor.
İştirakin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom Programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 30 Kasım - 25 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, ve Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci eğitim dönemi içerisinde 3 eğitimden istediğine kadarına başvurabilecek. - BURSA
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