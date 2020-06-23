Kodlamada online yaz dönemi eğitimleri - Son Dakika

Kodlamada online yaz dönemi eğitimleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsündeki yüz yüze eğitimler pandemi nedeniyle yaz döneminde online olarak devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsündeki yüz yüze eğitimler pandemi nedeniyle yaz döneminde online olarak devam edecek.


Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom Programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 29 Haziran-24 Temmuz (1. Dönem) ve 10 Ağustos- 04 Eylül (2. Dönem) tarihleri arasında iki dönem olarak planlandı. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Sıfırdan Python Eğitimi, Arduino Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bir eğitim dönemi içerisinde bu 3 eğitimden sadece 1 tanesine başvurabilecekler. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kodlamada online yaz dönemi eğitimleri - Son Dakika

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