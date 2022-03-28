Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak - Son Dakika
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Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak

28.03.2022 12:30
Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak

Uşak'ta kodlama eğitimin ardından yaptığı tasarımla katıldığı uluslararası yarışmadan birincilikle dönen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yüksel Avcı, robot tasarımcısı olmayı hedefliyor.

Uşak'ta kodlama eğitimin ardından yaptığı tasarımla katıldığı uluslararası yarışmadan birincilikle dönen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yüksel Avcı, robot tasarımcısı olmayı hedefliyor.

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yüksel Avcı, bilgisayar oyunlarına olan ilgisi nedeniyle ailesinin yönlendirmesiyle Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Bayram Yiğit'ten eğitim aldı.

Boş zamanlarını kod yazarak ve kendi oyunlarını tasarlayarak geçiren Avcı, danışman öğretmeni Bayram Yiğit'in de yönlendirmesiyle ocak ayında Romanya'da düzenlenen World Scratch Game Challenge 2022 Uluslararası Kodlama Yarışması'na katılmaya karar verdi.

"Araba yarışı" temalı yarışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarını konu alarak tasarladığı araba yarışı yazılımını Romanya'ya gönderen Avcı, 9-10 yaş kategorisinde birinci seçildi.

Yüksel Avcı, AA muhabirine, danışman öğretmeniyle çeşitli programlar üzerinde kodlama yapmaya başladığını, yarış ve parkur oyunlarında kendisini geliştirdiğini söyledi.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle bu alandaki yeteneklerini keşfettiğini anlatan Avcı, "Artık oyun oynamak yerine kendi oyunlarımı yapıyorum. Oyun yapmak çok eğlenceli. Arkadaşlarıma da kendi oyunlarımı oynatıyorum." dedi.

Avcı, birinciliği elde ettiği araba yarışında yenilenebilir enerji kaynaklarını konu aldığını, oyunda yarışmacıların güneş enerjisi paneli, rüzgar tribünleri gibi materyalleri topladığını, gelecekte mühendis olmak ve robot tasarlamak istediği ifade etti.

Yeteneklerini TEKNOFEST'te de göstermek istediğini belirten Yüksel Avcı, başvuru yaptıkları organizasyon için farklı tasarımlar üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Doğru yönlendirmenin önemi

Danışman öğretmen Bayram Yiğit ise öğrencisiyle 2 yıldır çalıştığını, yerel ve ulusal düzeyde birçok yarışmaya katıldıklarını, son katıldıkları yarışmada dünya birinciliği elde ettikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

Romanya'daki yarışmaya 48 ülkeden 864 takımın katıldığını söyleyen Yiğit, TEKONOFEST'e katılarak oradan da başarıyla dönmek istediklerini ifade etti.

Çocukların teknoloji konusunda doğru yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz çağda tablet, bilgisayar ve televizyondan uzak kalmak nerdeyse imkansız. Önemli olan bunu doğru bir şekilde yönlendirebilmek, sınırlandırabilmek. Hatta burada çocuğumuzu kodlama ve yazılım gibi konularda doğru yönlendirme yaparak çok iyi sonuçlar elde edebiliriz. Özellikle küçük yaşlardan başlayan bu bilinç ilerleyen yaşlara çok daha olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bu şekilde çocuklarımız sadece oyun oynamak yerine kendi oyunlarını da tasarlayabilir."

Anne Ayşe Avcı da oğlunun yazılım ve kodlama eğitimlerinden sonra derslerine daha iyi odaklandığını, ilgi duyduğu alanda derece elde etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak
Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak
Kodlamada uluslararası başarı kazanan 10 yaşındaki Yüksel'in hedefi robot tasarlamak

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Kaynak: AA

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