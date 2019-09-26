Son Dakika Haberleri: Kodlazon-Akılzon-Dyned projeleri için toplantı yapıldı
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Kodlazon-Akılzon-Dyned projeleri için toplantı yapıldı

57 dakika önce

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Kodlazon-Akılzon-Dyned projeleri koordinasyon ve planlama toplantısı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın katılımıyla yapıldı.

Kodlazon-Akılzon-Dyned projeleri için toplantı yapıldı, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Kodlazon-Akılzon-Dyned projeleri koordinasyon ve planlama toplantısı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın katılımıyla yapıldı.


Geçtiğimiz günlerde İlçe Kaymakamları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Vali Sayın Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında yapılan Kodlazon- Akılzon-Dyned projelerinin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısının bir benzeri Vali Erdoğan Bektaş'ın Başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Merkez, Kilimli ve Kozlu İlçelerinde okul öncesi, ilk, orta ve lise okul müdürleri de katıldı.


Toplantıda okul idarecilerine hitap eden Vali Erdoğan Bektaş; "İlimizde uygulanan kodlazon-akılzon-dyned projelerinin öğretmenlerimizin velilerimizin ve proje ekibinin büyük gayret ve çabalarıyla başarıyla uygulandığını ifade ederek düzenlenen bu toplantıda projelerde gelinen durum ve beklentilerin bu işin paydaşı olan öğretmenlerimizle değerlendirilmesi ve uygulama adımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır" dedi.


Okullarda büyük bir azimle sürdürülen Kodlama eğitiminin önemine değinen Vali Erdoğan Bektaş öğretmenlerimize önemli görevler düştüğünü vurgulayarak görüş, tecrübe ve önerilerini okul idarecileriyle paylaştı. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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