Kofçaz-1 sulama göleti tamamlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Kofçaz-1 sulama göleti çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölet ile 204 hektar alanın sulanabileceğini belirtti.

Çalışmaların 6 milyon 344 bin liralık bütçe ile yapıldığını ifade eden Kıvrak, su salımına en kısa sürede başlanılacağını kaydetti.

Bu tür çalışmalara önem verdiklerini anlatan Kıvrak, göletler ile tarım arazilerindeki verimin de arttığını sözlerine ekledi.