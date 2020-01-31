Kofçaz-1 sulama göleti tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kofçaz-1 sulama göleti tamamlandı - Son Dakika

Kofçaz-1 sulama göleti tamamlandı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Kofçaz-1 sulama göleti çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kofçaz-1 sulama göleti tamamlandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Kofçaz-1 sulama göleti çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölet ile 204 hektar alanın sulanabileceğini belirtti.

Çalışmaların 6 milyon 344 bin liralık bütçe ile yapıldığını ifade eden Kıvrak, su salımına en kısa sürede başlanılacağını kaydetti.

Bu tür çalışmalara önem verdiklerini anlatan Kıvrak, göletler ile tarım arazilerindeki verimin de arttığını sözlerine ekledi.

Devlet Su İşleri, Kırklareli, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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