Kofçaz'da Elektrik Kesintisi

Kofçaz
ilçesinde 17 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Terzidere, Malkoçlar, Kula
, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe ve Aşağıkanara köylerine 30 Ocak'ta enerji verilemeyecek.
Kesinti saat 12.00 - 14.00 arası uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.