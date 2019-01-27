Son Dakika Haberleri: Kofçaz'da Elektrik Kesintisi

Kofçaz'da Elektrik Kesintisi

41 dakika önce

Kofçaz ilçesinde 17 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kofçaz'da Elektrik Kesintisi, System.String[]
Kofçaz ilçesinde 17 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Terzidere, Malkoçlar, Kula, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe ve Aşağıkanara köylerine 30 Ocak'ta enerji verilemeyecek.


Kesinti saat 12.00 - 14.00 arası uygulanacak.


Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kofçaz, Güncel
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