Kofçaz'da Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği
12 dakika önce
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Genç Çiftçi Projesi" çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Genç
Çiftçi Projesi" çalışmaları devam ediyor.
Proje kapsamında Kofçaz
ilçesinde 3 çiftçiye 32'şer koyun ve 2'şer koç olmak üzere 34 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, burada yaptığı konuşmada, "Genç Çiftçi Projesi"nin önemli olduğunu söyledi.
Proje ile köyden kente göçün de önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Özel, projede başarıyı yakaladıklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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