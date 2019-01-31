Son Dakika Haberleri: Kofçaz'da Sabah Buluşması

Kofçaz'da Sabah Buluşması

1 saat önce

Kırklareli Kofcaz ilçe Müftülüğünce Elmacık köyünde sabah namazı buluşması programı yapıldı.

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Kırklareli Kofcaz ilçe Müftülüğünce Elmacık köyünde sabah namazı buluşması programı yapıldı.

Sabah namazı buluşması programına İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftüsü Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı, İl Müftülüğü Murakıpları Harun Namlı, Yasin Gün, köy muhtarı, çevre din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

"Zikir-Fikir-Sükür" teması ile sunulan program, sabah zikrinden sonra Müftü Demirtaş'ın sohbetiyle devam etti. Elmacık Köyü Ay Kur'an-ı Kerim Kursunda davetlilere sabah kahvaltısı verildi. İl Müftülüğü görevlileri, ilçe müftülüğüne, köy muhtarlığına, cami görevlilerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kofcaz, Kırklareli, Sabah, Güncel
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