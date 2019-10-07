Son Dakika Haberleri: Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı
Son Dakika Genel Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı

Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı

1 saat önce

Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı Sivas'ta canını hiçe sayıp köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı, bu kez köfte arabasını çekici ile taşıdıSİVAS - Sivas'ta canını hiçe sayıp köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf...

Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı

Sivas'ta canını hiçe sayıp köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı, bu kez köfte arabasını çekici ile taşıdı

SİVAS - Sivas'ta canını hiçe sayıp köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı, bu kez köfte arabasını çekici ile taşıdı.

Sivas'ta iki hafta önce oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası bir esnafın köfte arabasını, canını hiçe sayıp bir otomobilin arkasında sürükleyerek götürmesi objektiflere takılmıştı. Tehlikeli çözüm haberlere konu olunca esnaf b kez tedbir aldı. Geçtiğimiz gün 4 Eylül Stadyumunda oynanan Sivasspor- Ankaragücü ile karşılaşması sonrasında bu kez köfte arabasını kiraladığı çekici ile taşıttı. Hatalı park ve kaza yapar araçları taşıyan çekici üzerinde görülen köfte arabası da şaşkınlığa nede oldu. Köfte arabasını taşıyan çekicinin şoförü köfte arabasını taşıması karşılığında 80 Lira aldığını söyledi.

Köfte arabasını otomobile bağlayıp çeken esnaf haber olunca tedbir aldı

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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