Köfteci Yusuf 100. işletme belgesini aldı

Yüzüncü şubesini Bursa'nın Yenişehir ilçesinde açan Köfteci Yusuf'a işletme kayıt belgesi teslim edildi.



Genel Merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Köfteci Yusuf'a 100. şubesi için işletme kayıt belgesi teslim edildi. Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, "Yenişehir'de fabrikası bulunan Köfteci Yusuf'un yüzüncü işletme kayıt belgesini Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dedeli'ye teslim ederek, "İşletmelerinin hayırlı olmasını temenni ederiz. Ayrıca bu vesile ile Köfteci Yusuf da dahil ilçemizdeki gıda üreten işletmelerin belirli aralıklarla 5996 sayılı kanun kapsamında kontrol edildiğini duyurmak istiyoruz" diye konuştu.



Kemal Dedeli ise, "Ülkemiz ve milletimiz için en iyisini üretmeye hep birlikte devam ediyoruz. 100. şubemizin işletme kayıt belgesini bizlere teslim eden müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA