Köfteci Yusuf 100. şubesini açtı, 2020'de hedef 200 şubeye ulaşmak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf 100. şubesini açtı, 2020'de hedef 200 şubeye ulaşmak - Son Dakika Ekonomi

Köfteci Yusuf 100. şubesini açtı, 2020'de hedef 200 şubeye ulaşmak

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, 100. şubesini tesislerinin bulunduğu Yenişehir ilçesinde açtı.

Köfteci Yusuf 100. şubesini açtı, 2020'de hedef 200 şubeye ulaşmak, System.String[]

Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, 100. şubesini tesislerinin bulunduğu Yenişehir ilçesinde açtı. Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, 2020 yılında 200 şube ve 14 bin çalışan hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.


23 yıl önce İznik ilçesinde 4 masalı restorandan bugün 7 bin çalışana ulaştıklarını hatırlatan Yusuf Akkaş, "Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 23. yıl sonunda 100. Şubemizi entegre tesislerimizin yanında açıyoruz, 2020 yılında nasip olursa 200 şubeye ulaşmak istiyoruz. Cefakar personelimiz ve bize teveccüh gösteren müşterilerimiz sayesinde büyüyoruz. Biz de onların paralarının hakkının fazlasını vererek büyümeye çalışıyoruz" dedi.


"Hamburger ve dönerle büyüyoruz"


Hamburger, köfte ekmek, döner ekmek yanında içecekle birlikte 9 TL gibi ekonomik bir fiyatla tüketiciye ulaştıklarını anlatan Akkaş, "Konseptimiz ekonomik. İçeceği yanında ücretsiz verdiğimiz self servis modelimiz büyüyor. Taze hamburger yapıyoruz. Diğer uluslararası firmalar gibi donuk değil. Dana kuzu etinden karışık lezzetli hamburger tüketiciyle buluşuyor. Köftemiz ve dönerimizin kalitesini tüm Türkiye duydu. Bazı yerlerde kebap sosis var. Bundan sonra daha küçük yerlerde sadece ikisinin olduğu, bazı yerlerde sadece hamburgercinin olduğu şubelerimiz olacak. 2 yılda mini restoranlarla 2 bin şubemiz olacak. Biraz büyük restoranlarımızda 25-30 personelimizin çalıştığı mekanlarımız olacak. 5-10 bin kişilik ilçeler ve sitelerde bu şubeleri açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


"Yurt dışında şubeler açacağız"


2020 yılında ilk 6 ayda yurt dışında şubeler açmayı hedeflediklerini vurgulayan Akkaş, "Memleketimizin medar-ı iftiharı bir marka olmak istiyoruz. Biz de müşterilerimizin bize kefil olmalarını ön planda tutarak bayrağı zirvede tutmak istiyoruz. Milletimiz kendi markasına sahip çıkıyor. Milletimizin müşterilerimizin desteğini aldığımız için mutluyuz. Onların teveccühleri ile büyüyeceğiz" diye konuştu.


Yenişehir'deki et entegre tesisi yanında açılan şubedeki hesaplı kasapta, ayrıca ekonomik fiyatlarla et satışı da yapılacak. - BURSA

Yenişehir, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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