Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı - Son Dakika

Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı

20.11.2020 10:55
Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı, System.String[]

Dünya markası restoran zincirleriyle rekabet eden Köfteci Yusuf, kaliteli ürünleri uygun fiyata vatandaşlarla buluşturmak için hizmet ağını genişletiyor.

Dünya markası restoran zincirleriyle rekabet eden Köfteci Yusuf, kaliteli ürünleri uygun fiyata vatandaşlarla buluşturmak için hizmet ağını genişletiyor. İstanbul Biz Cevahir Haliç AVM'de açılan 'Köfteci Yusuf Burger Y' hizmete girerken, Köfteci Yusuf'un şube sayısı da 150'ye yükseldi.

Avrupa'nın en büyük köfte entegre tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, pandemiye rağmen 2020 yılı sonunda 80 milyon kişiyi Köfteci Yusuf'un eşsiz lezzetleriyle buluşturma hedefinde emin adımlarla ilerlerken, ekmek arası konseptli 'Burger Y' restoranları lezzeti ve fiyat avantajıyla 7'den 70'e herkesin büyük ilgisini çekiyor. Günlük sadece ortalama 6 ton burger satışı gerçekleştiren Köfteci Yusuf'ta tek burger ve yanında bir içecek bedava konsepti ile 10 lira, çift burger ve yanında bir içecek bedava konsepti ile 15 liraya satışa sunuluyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare kapalı alanda üretimini sürdüren Köfteci Yusuf Entegre Tesisleri'nde üretilen ürünler taze ve hızlı bir şekilde 150 restorana gönderiliyor. Dana ve kuzu eti karışımından üretilen Köfteci Yusuf'un özel burgerinin lezzeti vatandaşların büyük ilgisi çekerken, dondurulmuş olarak kullanmayıp lezzetinin tazeliğinden geldiğine inanılıyor. Burgerin dondurulmamış ve taze olarak doğrudan tüketiciyle buluşmasının yanı sıra burger ekmeği de özel olarak üretiliyor.

Köfteci Yusuf'un özel burger sosunun yıllarca süren bir AR-GE çalışmasıyla ortaya çıktığını da belirten Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, "Kullandığımız soslar 5-6 yıllık bir çalışmanın eseri. Günlük 5-6 ton burger satışı gerçekleştirdiğimiz için tüm restoranlarımızda ürünlerimiz hep taze. Uluslararası restoran zincirleri hep dondurulmuş ürün kullanıyorlar. Bizler ise günlük üretim yapıp taze ürün satıyoruz. Hayvanlarımızı özenle seçiyoruz, kullandığımız baharatları dahi kendimiz çekiyoruz. Lezzetimizden ödün vermeden vatandaşlarımızın tercihi ile 1 yıl içerisinde uluslararası firmalardan daha çok ürün satıyor hale gelmeyi hedefliyoruz. Burger ile ilgili genci yaşlısı bizi tercih eden tüm kesimden vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL

Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı
Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı
Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı

İstanbul, Haliç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf, Burger Y ile 150. şubesini İstanbul'da açtı - Son Dakika Ekonomi


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