Köfteci Yusuf'tan iftiralara hukukî takip - Son Dakika
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Köfteci Yusuf'tan iftiralara hukukî takip

6 saat önce

Köfteci Yusuf, "Halka domuz ve at eti yediriyorlar" şeklinde sosyal medyada çıkan iftiralar hakkında hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

Köfteci Yusuf'tan iftiralara hukukî takip, System.String[]

Köfteci Yusuf, "Halka domuz ve at eti yediriyorlar" şeklinde sosyal medyada çıkan iftiralar hakkında hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.


Köfteci Yusuf, domuz ve at eti ile ilgili iftiralara hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya ve basın organlarında yer alan 'Köfteci Yusuf bu defa da özür diledi', 'Domuz eti ve at eti yediriyorlar, Köfteci Yusuf'ta skandal' başlıklı haberler doğru değildir. İlgili haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen şirketimizin ticari itibarını zayıflatmaya yönelik kötü niyetli grupların manipülatif söylemidir. Bu haberler Türkiye genelinde 100'ü aşkın şubesinde 800 personel istihdam eden şirketimizi ve sorumluluk şuuruyla görevini yerine getiren personellerini derinden üzmüştür. Yaygın küresel restoran zincirlerine rağmen, yerelden çıkarak ülkemizin ulusal markası haline gelen şirketimizin gelişimine ket vurmak için 24 yıldır hiç vazgeçmediğimiz en güçlü değerlerimizden olan güvenilirliğimizi sorgulama çabasında olan kişi ve kurumları esefle kınıyoruz. Hiçbir araştırma yapma gereği duyulmaksızın şirketimizin markasını lekeler şekilde yayınlanan haber içerikleri ve asılsız sosyal mecra açıklamaları sebebiyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Şirketimiz ürünlerinde iddia edildiği üzere kodekse aykırılık oluşturacak bir madde tespitinin söz konusu olmadığı ve atılı iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildirir, bu iddiaların yayılmasına katkı sağlayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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